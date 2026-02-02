Listeria : ces grignottes de poulet Le Gaulois et Belle France à ne plus manger, fouillez votre frigo

Début février 2026, plusieurs sachets de grignottes de poulet vendus chez Leclerc, Carrefour, Auchan ou Système U sont rappelés pour risque de Listeria. Comment savoir si vos produits Le Gaulois ou Belle France doivent quitter votre frigo ?

Des sachets de grignottes et pilons de poulet très banals, signés Le Gaulois ou vendus sous marques distributeurs, font l’objet d’un rappel national début février 2026. Ces produits, souvent servis à l’apéritif ou en repas rapide, ont déjà été largement achetés dans les grandes enseignes françaises. Mais un risque microbiologique vient tout changer.

Le site public RappelConso a signalé le 2 février le rappel de plusieurs références de poulet vendues entre le 24 et le 30 janvier 2026 chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U et via Francap. En cause, la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes, responsable d’une listériose décrite comme une « maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », indique le site RappelConso.

Rappel pour Listeria : quels produits de poulet sont visés ?

Plusieurs références de grignottes de poulet prêtes à réchauffer sont concernées par ce rappel. Il s’agit de bouchées assaisonnées ou nature, commercialisées en frais dans toute la France. Toutes ont en commun un même lot, 023/023, et une date limite de consommation fixée au 14/02/2026, ce qui facilite leur repérage chez soi.

La listériose provoque le plus souvent de la fièvre, parfois associée à des maux de tête et à des courbatures. Le site précise que les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilantes. « Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir », prévient le site.

Grignottes de poulet Le Gaulois, Belle France… les références à ne plus consommer

Quatre produits bien identifiés sont visés, tous au lot 023/023 et DLC 14/02/2026 :

Grignottes Extra Intense Spicy Curry Le Gaulois , GTIN 3266980025724, vendues du 26 au 30/01/2026 chez E.Leclerc et Carrefour.

, GTIN 3266980025724, vendues du 26 au 30/01/2026 chez E.Leclerc et Carrefour. Grignottes extra saveur Japanese Teriyaki Le Gaulois, GTIN 3266980025755, vendues du 24 au 30/01/2026 chez E.Leclerc, Carrefour, Auchan et Système U.

Grignottes indienne, GTIN 3266980239886, vendues réfrigérées du 26 au 30/01/2026 dans les magasins Auchan en France entière.

Grignottes de poulet nature Belle France, GTIN 3258561470528, vendues du 26 au 30/01/2026 via les distributeurs Francap.

Que faire si vos grignottes de poulet sont rappelées ?

Commencez par sortir vos sachets de poulet du réfrigérateur et regardez le dos de l’emballage. Sous les barres verticales du code-barres se trouve le GTIN, à côté la mention Lot, puis la date limite de consommation.

Si GTIN, lot 023/023 et DLC 14/02/2026 correspondent à l’une des références listées, le produit ne doit plus être mangé. RappelConso recommande de « ne plus utiliser, ne plus consommer et détruire le produit ». Les lots concernés donnent droit à un remboursement jusqu’au 2 mars 2026 auprès de votre magasin ou du service consommateurs.

Pour les personnes ayant déjà consommé ces grignottes, une fièvre, seule ou avec maux de tête et courbatures, doit conduire à consulter rapidement son médecin en signalant le produit ingéré. Cette vigilance est particulièrement importante pendant les huit semaines suivant la consommation, surtout si l’on est enceinte, âgé ou fragile.