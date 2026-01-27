Laits infantiles contaminés : voici la liste des formules sûres validées par les pédiatres pour protéger votre bébé

En plein scandale du lait infantile contaminé, des milliers de parents s’inquiètent pour le biberon du soir. Quelles alternatives vraiment sûres les pédiatres autorisent-ils en France ?

Les rappels de laits infantiles contaminés se succèdent depuis début janvier et inquiètent les parents. Plusieurs lots de Guigoz, Nidal, Picot, Gallia ou Babybio ont été retirés car ils contiennent un ingrédient suspect, potentiellement contaminé par la toxine céréulide.

Au coeur de cette alerte, une huile riche en acide arachidonique, ou ARA, ajoutée pour se rapprocher du lait maternel. La Société française de pédiatrie a publié le 25 janvier une liste de laits sûrs sans ARA, souvent enrichis en acide docoshexaénoïque (DHA), pour aider les familles à continuer les biberons sans risque.

Lait infantile contaminé : toxine, rappels et niveau de risque

Les laits rappelés ont tous en commun une huile d’ARA fournie par le producteur Cabio Biotech, suspectée de contenir de la céréulide issue de bactéries Bacillus cereus. Cette toxine dite émétique peut entraîner chez le nourrisson des vomissements, une diarrhée aiguë et une fièvre parfois élevée, avec des symptômes qui apparaissent en général entre 1 et 12 heures après le biberon et disparaissent le plus souvent en moins de 24 heures.

Les formes graves restent rares, mais le principal danger pour un bébé est la déshydratation en cas de vomissements répétés. Deux décès de nourrissons ayant consommé un lait rappelé font l’objet d’enquêtes en France, sans lien de causalité établi à ce stade selon les autorités, qui rappellent que ces retraits sont réalisés à titre préventif.

Votre lait infantile est rappelé : gestes à adopter tout de suite

Si la boîte de votre enfant apparaît dans un rappel, il ne s’agit pas de paniquer mais d’appliquer des réflexes simples, en suivant les conseils du pédiatre ou du pharmacien.

Vérifier la référence, le numéro de lot et la présence d’ARA sur le site RappelConso ou auprès du point de vente.

Arrêter immédiatement d’utiliser le lait concerné et conserver la boîte au lieu de la jeter.

Noter le lot et rapporter le produit en pharmacie ou en magasin pour remboursement ou échange.

Choisir, avec un professionnel de santé, un lait de remplacement adapté parmi les alternatives sûres.

En cas de vomissements importants, de diarrhée ou de fièvre après un biberon suspect, les urgentistes recommandent de surveiller de près l’état de votre enfant et d’utiliser des solutions de réhydratation orale, en petites quantités répétées, si un médecin l’a validé. Une consultation rapide s’impose si les couches restent sèches, si le bébé refuse de boire, semble inhabituellement somnolent ou si les symptômes durent plus de 24 heures.

Laits infantiles sans ARA : les principales alternatives sûres

La Société française de pédiatrie a recensé, pour chaque référence rappelée contenant de l’ARA, des laits équivalents sans cet acide gras, enrichis en DHA et jugés compatibles avec les besoins nutritionnels des bébés. Pour les laits 1er âge classiques comme Blédilait 1 DOM, Guigoz 1, Guigoz Optipro 1, Nidal 1 ou Picot Nutrition Quotidienne 1, elle propose par exemple Blédilait 1 hors DOM, Gallia Calisma 1, Guigoz Ultima 1, Modilac Doucéa 1 ou Nutriben Innova 1 ; pour Picot 2e âge, des formules comme Guigoz Ultima 2 ou Nutriben Innova 2. La liste couvre aussi des laits anti-reflux, bio ou d’allergie, avec par exemple Blédilait Premium Formule épaissie, Gallia AR amidon 0-12 mois ou Nutramigen Puramino.