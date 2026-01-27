L’alliance brocoli jambon qu’il vous faut : ce clafoutis doré prêt en 10 minutes va détrôner votre gratin

En plein mois de janvier, ce clafoutis brocoli jambon au fromage gratiné promet un dîner réconfortant en 10 minutes de préparation. Quels petits gestes le rendent si moelleux, doré et pratique pour vider le frigo ?

En plein cœur de l’hiver, quand janvier incite à se blottir chez soi, la cuisine prend des airs de refuge. On a envie de plats qui sentent le fromage chaud, de préparations simples mais généreuses, capables de réchauffer sans passer la soirée aux fourneaux. Et justement, un duo salé se fait remarquer.

Brocoli, jambon et fromage gratiné s’invitent déjà en quiche dans des menus de janvier, ce trio apparaît donc clairement dans les associations de saison. La même association, glissée dans un clafoutis salé sans pâte, donne un plat plus léger, très familial et prêt avec une préparation d’environ dix minutes. Reste à comprendre pourquoi cette alliance fonctionne si bien.

Un clafoutis brocoli jambon qui change du gratin classique

Dans ce clafoutis brocoli jambon, la base ressemble à un flan moelleux : des œufs, du lait et un peu de farine qui prennent au four. Les fleurettes vertes restent légèrement croquantes, les dés de jambon apportent une touche salée rassurante et le fromage râpé forme une fine croûte dorée qui embaume la cuisine.

Par rapport à une quiche, on oublie la pâte brisée, ce qui allège le plat et fait gagner du temps. Par rapport à un gratin très fromager ou à un pot pie couvert de pâte feuilletée, ce clafoutis garde une texture plus légère, presque aérienne, tout en restant bien nourrissant pour un soir d’hiver.

Ingrédients et préparation express du clafoutis brocoli jambon

Pour quatre personnes, il suffit de quelques basiques du frigo. Il faut 400 g de brocolis frais ou surgelés, 120 g de dés de jambon blanc, 4 œufs, 25 cl de lait demi écrémé, 80 g de farine de blé et 60 g de fromage râpé type Emmental, Comté ou gruyère, plus un peu de beurre pour le moule.

On préchauffe le four à 190 °C pendant que les brocolis cuisent 5 à 7 minutes à la vapeur ou dans l’eau bouillante salée, puis on les égoutte soigneusement. Dans un saladier, on fouette les œufs avec sel et poivre, on ajoute la farine puis le lait pour obtenir une pâte lisse, on incorpore le fromage et l’on verse sur le brocoli et le jambon dans un plat beurré, avant environ 30 minutes de cuisson. Comptez une dizaine de minutes de préparation, le four fait le reste.

Astuce anti eau, variantes gourmandes et service futé

L’eau est l’ennemie d’un clafoutis brocoli jambon bien pris. Pour éviter une texture détrempée, mieux vaut laisser les fleurettes s’égoutter longuement après la pré cuisson, voire les tamponner avec du papier absorbant. Certains torréfient légèrement la farine à la poêle avant de l’ajouter, pour renforcer la tenue et apporter un discret goût de noisette. On peut aussi faire revenir rapidement les dés de jambon afin qu’ils soient légèrement grillés.

Côté garniture, ce clafoutis salé adore les restes : dés de bacon fumé ou de poulet rôti, courge butternut rôtie, champignons sautés ou tomates séchées, chèvre frais à la place de l’emmental. Servi tiède avec une salade de mâche ou d’endives à l’huile de noix, il forme un repas complet et se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur pour les lunch boxes ou des cubes apéritifs.