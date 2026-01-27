Terrasse noire et glissante dès les premiers froids : ce réflexe tout simple pour éviter les chutes

Aux premiers matins glacés, la terrasse se couvre d'un voile noir et glissant, quel que soit le revêtement. Un geste préventif, à faire au bon moment, peut pourtant tout changer jusqu'au printemps.

Un matin de janvier, beaucoup découvrent une terrasse noire, luisante et glissante alors que l’hiver commence à peine. Bois, pierre ou carrelage prennent une teinte sale, comme usée par le froid. On range les meubles et l’on se promet de régler ça au printemps.

Pourtant, cette noirceur n’a rien d’inéluctable. Dès les premiers froids, l’humidité persistante, la faible lumière et un cocktail de microalgues, mousses et lichens colonisent le sol. Quand l’eau stagnante ne s’évacue plus et que les nuits gèlent, la terrasse se couvre vite d’un voile sombre. Un réflexe simple, au bon moment, change tout l’hiver.

Pourquoi votre terrasse devient noire dès que le froid arrive

Le premier acteur de cette transformation est l’eau. Après la chute des feuilles, celles qui restent sur la terrasse gardent le sol humide et libèrent des tanins qui marquent la surface. Sur un matériau poreux, cette humidité permet aux spores de s’accrocher ; les micro-organismes forment peu à peu un film sombre et glissant, surtout dans les zones à l’ombre.

Quand la température passe sous zéro, le froid aggrave tout. L’eau infiltrée dans les microfissures gèle, gonfle et peut fissurer dalles et joints, rendant la surface plus poreuse et accueillante pour la mousse. Les flaques qui restent et une pente insuffisante, autour de 1,5 % vers l’extérieur, entretiennent ce bain permanent : une terrasse qui draine mal finit noire en hiver.

Le réflexe tout simple à adopter dès les premiers froids

Le bon moment pour agir, c’est le week-end où l’on annonce le gel. Dès l’automne, ou ce jour-là si vous avez tardé, il suffit de dégager les feuilles mortes puis de passer un balai-brosse dur avec savon noir ou vinaigre dilué. Ce grand nettoyage, sans nettoyeur haute pression, décroche les premières spores sans abîmer le support.

Une fois la surface propre et presque sèche, l’étape clé consiste à appliquer un anti-mousse ou un algicide biodégradable par temps calme. Le produit forme une barrière qui freine l’installation des micro-organismes durant les mois humides. Les solutions maison à base d’acide citrique, autour de 75 g par litre d’eau, ou de bicarbonate de soude fonctionnent, même si leur effet tient moins longtemps.

En même temps que la terrasse, penser au reste du jardin

Des spécialistes recommandent aussi de préparer les plantes et oiseaux. « Si vous le pouvez, déplacez les plantes frileuses en contenant dans un coin abrité de votre jardin. Une serre ou une mini-serre est un excellent endroit pour conserver les plantes frileuses tout l’hiver », explique Simon McArdle, directeur de division matériel chez Westland, cité par le magazine Country Living. « Si vous ne l’avez pas encore fait, ajoutez une couche épaisse (environ 5 à 8 cm) de paillis organique comme du compost, des copeaux d’écorce, du terreau de feuilles ou du fumier bien décomposé autour de la base des plantes », conseille Julian Palphramand, responsable des plantes chez British Garden Centres. « Laissez quelques têtes de graines sur des plantes comme la cardère pour les oiseaux et faites de petits tas de bois ou de feuilles dans des coins tranquilles pour abriter hérissons et insectes », détaille Julian Palphramand. « Gardez les mangeoires remplies et veillez à ce qu’il y ait de l’eau non gelée disponible ».