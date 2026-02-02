Jardin : fin d’hiver, ces 7 plantes aromatiques vivaces à planter vite pour qu’elles repoussent seules chaque année

Fin février, alors que le jardin semble endormi, sept plantes aromatiques repartent déjà en secret. En les installant maintenant, vous gagnez des récoltes gratuites pendant des années.

Février donne souvent l’impression d’un jardin figé, gris, encore pris par le froid. Beaucoup rangent les outils en attendant les Saints de Glace, persuadés qu’aucune herbe ne repartira avant avril. Pendant ce temps, le rayon frais se remplit de barquettes d’aromatiques sous plastique qui fanent en quelques jours.

Sous le paillage et la terre froide, une poignée de plantes aromatiques vivaces ont pourtant déjà repris du service. Elles stockent leur énergie dans les racines et se préparent à jaillir sans qu’on les resème. C’est maintenant que tout se joue pour ces sept alliées qui peuvent parfumer la cuisine pendant des années.

Fin d’hiver : le bon moment pour des plantes aromatiques qui repoussent toutes seules

Contrairement aux annuelles à ressemer chaque printemps, ces aromatiques sont soit vivaces, soit bisannuelles. Leur système racinaire encaisse le gel, se met en veille et redémarre dès les premières journées un peu douces. On plante une fois, elles reviennent seules, saison après saison, avec un minimum d’entretien.

Choisir ces championnes, c’est adopter un vrai potager de jardinier paresseux. Moins de travail du sol, aucun produit pour « forcer » la nature, et des économies bien réelles : plutôt que d’acheter des herbes emballées, on coupe directement quelques tiges fraîches au jardin ou sur le balcon. En fin d’hiver, un simple coup de propre relance tout le monde.

Ciboulette, menthe et oseille : les premières plantes aromatiques à se réveiller

La ciboulette semble souvent morte, réduite à une touffe jaune et sèche. En regardant de près, on aperçoit pourtant de fines pointes vertes qui percent le sol dès que les températures remontent un peu. Elle se contente d’un sol frais et offre très tôt de quoi relever omelettes et salades. Quand la touffe devient dense, on peut la diviser et replanter les éclats en pot.

La menthe joue les bulldozers souterrains : ses tiges ont noirci, mais ses racines traçantes continuent d’explorer le sol. De petites rosettes très parfumées réapparaissent un peu partout. C’est le bon moment pour la canaliser, voire la cultiver en bac afin qu’elle n’envahisse pas tout. Plus discrète, l’oseille repart de sa souche dès la fin de l’hiver, avec de larges feuilles acidulées idéales pour soupes et sauces.

Thym, origan, estragon et persil : les fidèles du jardin qui reviennent chaque année

Le thym garde une charpente ligneuse tout l’hiver, parfois brunie, mais ses extrémités reverdissent dès que la sève circule à nouveau. L’origan, lui, sèche en surface tandis que la base reste vivante et bourrée de jeunes pousses, une fois qu’il est bien installé c’est « une plante increvable ». L’estragon français disparaît complètement, puis laisse surgir de petits yeux rouges ou verts qui annoncent des tiges très parfumées. À part, le persil joue les faux timides : plante bisannuelle, il repart souvent pour une deuxième saison et donne des feuilles très tôt avant de monter en graines.

Pour aider ces sept plantes à bien redémarrer, quelques gestes simples suffisent en fin d’hiver :

rabattre les tiges sèches de la menthe, de la ciboulette, de l’origan et du persil à quelques centimètres du sol ;

griffer légèrement la terre autour des pieds pour l’aérer sans blesser les racines ;

diviser les touffes trop imposantes de ciboulette, menthe, estragon ou oseille pour obtenir de nouveaux plants gratuits ;

apporter une poignée de compost bien décomposé, ces aromatiques frugales n’aimant pas les excès d’engrais.