Cet emballage en plastique peut sauver les oiseaux de votre jardin tout l’hiver, mais personne n’y pense

De mi-novembre à fin mars, les oiseaux du jardin peinent à survivre au froid et au manque de nourriture. Et si une simple bouteille plastique transformait votre rebord de fenêtre en refuge hivernal irrésistible ?

Le givre s’accroche aux branches, les jardins se vident d’insectes et le silence s’installe autour des maisons. Pendant que le chauffage tourne, de minuscules silhouettes cherchent encore de quoi tenir la nuit. Dans la cuisine, un emballage vide s’apprête à finir dans le bac jaune, alors qu’il pourrait devenir en quelques gestes un refuge pour ces visiteurs du matin.

L’objet en question n’est qu’une simple bouteille en plastique de 1,5 ou 2 litres, celle des sodas ou des eaux pétillantes. Au lieu de la compacter, il suffit de la nettoyer soigneusement et de la découper pour la transformer en mangeoire pour oiseaux, façon upcycling solidaire. Quelques cuillères en bois, un bon mélange de graines et un endroit bien choisi : le décor est posé pour tout l’hiver.

Pourquoi une bouteille peut vraiment aider les oiseaux du jardin

En hiver, les mésanges, rouges-gorges ou moineaux affrontent une double peine : un froid mordant et une nourriture qui disparaît. Leur température corporelle tourne autour de 40 degrés, ce qui les oblige à brûler énormément de calories. Sans réserve de graines pour la nuit, un seul épisode de gel prolongé peut suffire à épuiser un oiseau affaibli.

Donner un coup de pouce ne consiste pas seulement à acheter du matériel neuf. Le surcyclage d’un déchet du quotidien en abri-mangeoire réduit les déchets et aide la biodiversité. Un artiste danois, Thomas Dambo, a ainsi construit depuis 2006 plus de 3 500 nichoirs en matériaux recyclés pour son projet Happy City Birds. Selon la LPO, nourrir de mi-novembre à fin mars suffit à passer la mauvaise saison.

Transformer une bouteille plastique en cantine d’hiver

Pour ce bricolage, choisissez une bouteille en plastique de 1,5 ou 2 litres, au plastique épais, plus résistant au vent et au poids des graines. Ce petit bricolage de mangeoire oiseaux bouteille plastique reste à la portée de tous. Lavez-la à l’eau chaude savonneuse, rincez, séchez complètement et retirez l’étiquette. Percez ensuite, à quelques centimètres du fond, deux trous face à face pour glisser des cuillères en bois qui serviront de perchoirs confortables.

Au-dessus de chaque manche, découpez une ouverture nette qui laissera couler les graines dans le creux de la cuillère sans tout vider. Remplissez ensuite avec un mélange riche : 60 % de graines de tournesol noir, 20 % de cacahuètes non grillées et non salées concassées, 10 % de graines de chènevis et 10 % de flocons d’avoine ou de graisse végétale. Évitez le pain et les restes de table, mauvais pour la digestion des oiseaux.

Où installer votre mangeoire-bouteille et l’entretenir sans risque

Accrochez la mangeoire à une hauteur de sécurité d’au moins 1,50 mètre, sur une branche fine ou un fil, loin de tout muret qui servirait de tremplin aux chats. Choisissez un emplacement semi-abrité du vent et de la pluie, mais assez dégagé pour que les oiseaux surveillent les environs.

Surveillez l’intérieur de la bouteille : condensation, graines collées ou taches sombres annoncent des graines abîmées. Videz alors tout, lavez à l’eau chaude avec un peu de vinaigre blanc, rincez et séchez. Ce nettoyage tous les 7 à 15 jours limite les maladies et assure à vos visiteurs un abri vraiment protecteur.