Ce légume-racine oublié fait exploser ma récolte d’hiver : les jardiniers gourmands me posent tous la même question

Au fond du potager, une liane andine aux tubercules bosselés intrigue voisins et jardiniers gourmands. Entre décor flamboyant et récoltes d’hiver, la capucine tubéreuse cache bien des atouts.

Au fond du potager, il y a toujours ce rang qui attire les regards. Une liane couverte de grandes feuilles rondes, des fleurs jaune orangé quand l’automne arrive, puis des tubercules boursouflés qui sortent de terre en plein creux de saison. À chaque visite, les mêmes questions fusent sur cette plante mystérieuse et sur ce drôle de légume d’hiver.

Ce qui surprend surtout les voisins, c’est de voir sortir autant de racines comestibles alors que le reste du jardin somnole. Ce légume venu des montagnes d’Amérique du Sud marie allure ornementale, goût original et culture facile, tout en restant quasiment absent des potagers français. De quoi titiller la curiosité de tous les jardiniers gourmands.

Capucine tubéreuse : la plante méconnue qui intrigue les jardiniers gourmands

Derrière ce décor se cache la capucine tubéreuselégume-racine ancien originaire des régions andines. Cultivée depuis des siècles pour l’alimentation et pour ses usages médicinaux, elle a longtemps été éclipsée par des cultures plus classiques. Aujourd’hui, elle revient doucement dans les jardins, portée par celles et ceux qui veulent diversifier leurs récoltes et renouer avec des variétés oubliées.

La plante se présente comme une grimpante vigoureuse, pouvant monter à environ 1,5 ou 2 mètres, avec de larges feuilles décoratives et des fleurs lumineuses qui habillent un grillage ou un tuteur. Sous terre, elle forme des tubercules bosselés, crème ou jaunes parfois veinés de violet, de véritables concentrés de saveurs. Elle apprécie un sol riche en matière organique, bien drainé, et se montre étonnamment résistante aux maladies et aux parasites, ce qui la rend précieuse dans un potager en agriculture raisonnée.

Comment déguster la capucine tubéreuse sans se tromper

La capucine tubéreuse fait le lien entre jardin et cuisine. Ses tubercules constituent une source intéressante de vitamines et de minéraux, tandis que feuilles et fleurs apportent une vraie richesse aromatique aux plats. Cru, le tubercule offre une saveur piquante qui rappelle le radis. Cuit, il devient plus doux, avec un goût évoquant un mélange de pomme de terre, de navet et de fenouil, parfois avec une note légèrement anisée.

Au quotidien, les jardiniers gourmands l’utilisent comme un légume caméléon :

en rondelles sautées comme des pommes de terre, pour accompagner une viande ou des œufs ;

en gratin mêlé à d’autres tubercules d’hiver pour varier les textures ;

en salade, avec jeunes feuilles et fleurs pour une assiette colorée, légèrement relevée.

Réussir la culture de la capucine tubéreuse pour une récolte d’hiver généreuse

La culture reste simple. Les tubercules se plantent au printemps, à une profondeur modérée dans un sol enrichi de compost et bien drainé. Une exposition ensoleillée ou à mi-ombre convient, à condition de garder la terre fraîche par un arrosage régulier mais sans excès. Un bon paillage limite l’évaporation et protège les racines, tandis que l’association avec d’autres espèces contribue à la biodiversité du potager.

La magie opère surtout à l’automne. Quand les premières gelées noircissent le feuillage, les tubercules ont atteint leur maturité et offrent une vraie récolte d’hiver, au moment où le reste du jardin se fait discret. En laissant quelques racines en place et en en conservant d’autres au frais, il devient possible de prolonger cette aventure gourmande d’une année sur l’autre, pour la plus grande joie des curieux qui passent au potager.