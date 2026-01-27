YOBA ! mais qu’est ce que c’est ?

Erotisme chic et soft en plein coeur du rayon lingerie au Printemps Haussmann. Même pas besoin de faire un détour pour le coup d'oeil.

Yoba, ça sonne comme une marque de slips japonais. Et pourtant, c’est tout le contraire. Au plaisir de ces dames, des accessoires érotiques, des sextoys, de la lingerie très coquine s’invitent dans des lieux fréquentés et tendance comme ici au Printemps.

Au début, on se demande si on n’est pas au rayon salle de bain. C’est vrai ! Des petits canards. Des manches de brosse à dents électriques. Des veilleuses design, fuselées. Des poudres de perlimpinpin. A côté de ça, un string noir pesant quatre grammes à peu près. Des bandeaux. Des petites menottes en fourrure. Pour les longues soirées d’hiver.Bon. On a compris.

Et pour les détails croustillants, elleadore a eu le privilège d’interroger la charmante Morelle, responsable du rayon. On a appris des trucs !

» Jeudi, Vendredi, Samedi. Les grosses journées qui préparent le week-end « Les nanas auraient plus la tête à ça en fin de semaine…et en fin de journée. A partir de seize heures, c’est le rush.(Bon à savoir si vous êtes une grande timide, mardi vers dix heures peut être un bon plan)

» On passe vraiment dix minutes avec chaque cliente pour savoir ce qu’elle recherche « Les femmes ont besoin et envie d’être conseillées. C’est pas du libre-service. Elles ne veulent pas se tromper. Clitoridienne, vaginale ? Quelle forme, quel usage ? Morelle discute et cible la demande. Sympa.

» J’attends, je les laisse faire…entre inconnues, c’est plus facile de parler de ce sujet-là « Morelle nous livre une exclu. Quand ces dames se retrouvent sur le rayon, même sans se connaître, ça vire souvent à la réunion tupperware. Et elles racontent tout. Avec qui, pourquoi, comment. Elle a dû en entendre des trucs, Morelle.

» Le papier cadeau. La discrétion est assurée « Eh oui, pour pas se balader son sextoy à la main dans la rue, le paquet-cadeau est là pour assurer, assorti du sac du grand magasin. Ca pourrait tout à fait être une paire de chaussettes, quoi !

» Elles repassent dire bonjour, dire que c’était très bien « Il y a les habituées qui reviennent régulièrement. Parfois, elles ramènent leur mari pour choisir ensemble le parfum d’un produit gourmand. Comme quoi elles y prennent goût.

Merci Morelle…