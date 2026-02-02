Vos radiateurs font un boucan infernal la nuit ? Cette série de gestes simples suffit à les faire taire sans pro

Vos soirées d’hiver sont rythmées par un radiateur qui fait du bruit, entre glouglous et claquements métalliques. Avant d’appeler un chauffagiste, quelques gestes ciblés peuvent tout changer.

En hiver 2026, quand la maison se tait, vos radiateurs lancent parfois leur concert : clic, clac, glouglou. Chaque démarrage de chauffe devient un fond sonore agaçant, surtout la nuit. Ces bruits donnent l’impression d’une installation fatiguée, voire dangereuse, et beaucoup pensent aussitôt à appeler un chauffagiste en urgence.

Derrière un radiateur qui fait du bruit se cachent souvent de simples déséquilibres hydrauliques ou mécaniques. Un peu d’air dans le circuit, une pression mal réglée ou un tuyau coincé dans son collier suffisent à lancer ce vacarme. La bonne nouvelle, c’est que ces réglages se font avec un tournevis et quelques minutes, tout en améliorant la consommation de chauffage.

Radiateur qui fait du bruit : diagnostiquer

Avant de sortir les outils, il faut écouter ce que raconte le réseau de chauffage. Des glouglous ou un bruit de rivière dans les tuyaux signalent de l’air emprisonné qui freine l’eau chaude. Un sifflement aigu et continu vient plutôt d’une vitesse de circulation trop élevée ou d’un passage d’eau trop serré, par exemple au niveau d’un robinet ou d’une vanne.

Les claquements secs, façon coups de marteau dans le mur, sont liés à la dilatation des tuyaux en cuivre, coincés dans des fixations trop serrées. Quand l’eau circule mal, la chaudière peut aussi créer un phénomène de cavitation bruyant. Radiateur chaud en haut mais froid en bas, eau sombre à la purge, bouillonnement lourd : autant d’indices d’un circuit encrassé par des boues. Une fois ce diagnostic posé, l’intervention peut commencer.

Purge et pression des radiateurs

Premier réflexe pour purger les radiateurs : couper la chaudière ou la passer en mode été et attendre qu’ils refroidissent. Selon la configuration, on commence par les appareils les plus bas ou par les plus éloignés, l’essentiel étant de tous les traiter. Munissez-vous d’une clé de purge ou d’un tournevis plat, d’un récipient et d’un chiffon. Ouvrez doucement la petite vis située en haut, à l’opposé du robinet, laissez l’air s’échapper jusqu’à ce qu’un filet d’eau régulier coule, puis refermez sans forcer.

Après cette opération, la pression a souvent baissé. À froid, l’aiguille du manomètre doit se situer entre 1 et 1,5 bar : si elle tombe sous 1 bar, ouvrez très doucement le robinet de remplissage jusqu’à revenir dans cette zone, puis refermez. Pour stopper les claquements, desserrez d’un quart de tour les colliers qui bloquent les tuyaux et glissez un peu de mousse. Si un robinet thermostatique siffle, déclipsez la tête et tapotez légèrement la petite tige métallique pour la libérer.

Bruits persistants : quand agir autrement

Si malgré tout le vacarme continue, renforcez l’isolation sonore du réseau avec des colliers anti-bruit ou des joints en caoutchouc aux fixations qui vibrent. Une eau noire lors de la purge, des radiateurs froids en bas et des bruits sourds trahissent souvent des boues dans le circuit : un désembouage hydrodynamique ou chimique devra alors être confié à un professionnel. Dans un chauffage collectif, colonnes bruyantes ou radiateurs qui restent froids se signalent plutôt au bailleur ou au syndic qu’au tournevis.