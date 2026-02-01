Si vos fenêtres laissent passer le froid, ne les changez pas avant ce geste anti-froid à moins de 5 €

Fenêtres fermées, vous grelottez pourtant près des vitrages ? Un simple geste sur les joints avec un produit à moins de 5 € a radicalement changé mon hiver.

L’hiver bien installé, les thermomètres plongent et beaucoup de foyers serrent déjà les dents devant leurs radiateurs. En France, environ 3,1 millions de ménages, soit 10,1 %, vivent en situation de précarité énergétique, et 35 % disent avoir eu froid chez eux durant l’hiver 2024-2025, malgré un budget moyen de 1 685 € par an consacré à l’énergie.

Changer toutes les fenêtres, dont le remplacement peut atteindre entre 450 et 900 € pièce avec la pose, reste donc hors de portée pour beaucoup. Dans de nombreux appartements, un simple produit de parapharmacie appliqué sur des joints fatigués suffit déjà à faire disparaître cette zone glaciale autour des fenêtres.

Joints de fenêtre fatigués : le vrai trou dans la chaleur du logement

Les joints d’étanchéité en caoutchouc ou en silicone qui bordent les fenêtres vieillissent en silence. Avec les variations de température, les rayons UV et la pollution, ils durcissent, se craquellent et perdent leur élasticité. Une fois comprimés, ils n’épousent plus vraiment le cadre : l’air froid s’infiltre, la chaleur s’échappe, les bruits extérieurs et parfois l’humidité trouvent un passage.

Ces micro-espaces créent de véritables ponts thermiques. On a beau monter le chauffage, la paroi reste froide au toucher et un léger courant d’air persiste au niveau des ouvrants. Avant de signer pour de nouvelles menuiseries, il vaut donc la peine d’inspecter ces joints et de tenter de leur redonner de la souplesse plutôt que de tout remplacer.

Glycérine végétale : moins de 5 € pour redonner de la souplesse aux joints

La glycérine végétale, ce liquide visqueux, incolore et inodore vendu en parapharmacie ou en magasin bio, est surtout connue pour adoucir la peau. Appliquée sur des joints de fenêtre en caoutchouc ou en silicone, elle pénètre la matière, l’hydrate en profondeur et lui rend son élasticité. Résultat : le joint se regonfle légèrement et vient à nouveau plaquer correctement contre le dormant.

Un flacon coûte moins de 5 € et suffit pour traiter toutes les fenêtres d’un logement plusieurs années. Pour un vrai effet anti-froid, ce geste se répète une à deux fois par saison. Bien nourris, les joints gagnent en souplesse, améliorent l’étanchéité à l’air de 15 à 20 % et gardent leur efficacité 3 à 5 ans de plus :

Nettoyer les joints à l’eau tiède savonneuse ou au vinaigre blanc dilué, puis sécher.

Déposer quelques gouttes de glycérine végétale sur un chiffon doux ou un coton.

Frotter tout le pourtour du joint, surtout les zones rigides, jusqu’à ce qu’il paraisse satiné.

Joints régénérés, air plus sec : le duo gagnant contre le froid

Bloquer toutes les entrées d’air donne souvent l’impression de protéger son intérieur, mais l’effet inverse apparaît vite. Sans aération, la vapeur d’eau issue des douches, de la cuisine ou du séchage du linge s’accumule. Or un air chargé d’humidité demande beaucoup plus d’énergie pour être chauffé qu’un air sec.

Pour assainir l’atmosphère sans refroidir durablement le logement, les experts recommandent d’ouvrir en grand les fenêtres 5 à 10 minutes, deux fois par jour. En parallèle, mieux vaut éviter que les tapis, capables de retenir jusqu’à quatre fois leur poids en humidité, ne restent humides longtemps. Des joints souples qui ferment bien, associés à un air plus sec, changent fortement la sensation de froid à la maison.