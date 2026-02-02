Si vos fenêtres fermées laissent passer le froid, cette astuce à 5 € bloque les courants d’air de vos joints usés

En plein hiver 2026, vos fenêtres fermées laissent filer un courant d’air glacé le long des chevilles. Et si le coupable se cachait dans des joints usés et négligés ?

En février 2026, beaucoup de foyers ressentent la même chose en passant près des fenêtres : un souffle glacé le long des chevilles, alors que tout est fermé. On monte le thermostat, on rajoute un plaid, on pense changer les fenêtres. Et pourtant, le froid profite souvent d’un détail minuscule.

Souvent, le souci ne vient pas du vitrage mais des joints d’étanchéité en caoutchouc ou en silicone qui entourent l’ouvrant. Avec les étés caniculaires et les hivers répétés, ils se tassent, se fissurent, laissent passer un filet d’air. Quand on sait que le chauffage représente déjà 62 % de la consommation d’énergie du logement, pour près de 1 770 € par an, ces fuites coûtent cher.

Courants d’air : quand des joints usés transforment vos fenêtres en passoires

Au fil des années, le caoutchouc qui assurait l’étanchéité se met à se dessécher et durcir, il n’épouse plus le cadre. De minuscules interstices se créent, suffisants pour que l’air extérieur se glisse à l’intérieur. L’Agence de la transition écologique rappelle que « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques », citée par MeilleursAgents, proportion qui peut monter à 25 % dans un logement mal isolé.

Derrière ce simple filet d’air, un radiateur tourne parfois pour rien des heures durant. Un joint fatigué entraîne une surconsommation discrète mais constante, sans plus de confort. Paris Select le rappelle bien : « Le confort naît d’un équilibre entre chaleur, air et sécurité. » L’idée est donc de bloquer les courants d’air parasites tout en laissant respirer la maison.

Glycérine végétale : l’astuce à 5 € qui réveille vos joints de fenêtre

La solution ne se trouve pas toujours au rayon bricolage, mais souvent dans la salle de bains : la glycérine végétale. Ce liquide transparent agit comme un soin pour les joints de fenêtre en caoutchouc ou en silicone. Un petit flacon coûte moins de 5 € et suffit pour toutes les fenêtres du logement. Appliquée une à deux fois par an, elle redonne souplesse aux joints et repousse de plusieurs années leur remplacement.

Son application reste très simple, sans outil spécial. Intégrez ce geste à un rituel de saison, une à deux fois par an, à l’automne puis au printemps. Pour chaque fenêtre, comptez une dizaine de minutes :

Nettoyez puis séchez soigneusement les joints.

Déposez quelques gouttes de glycérine sur un chiffon, frottez tout le long du joint, puis essuyez l’excédent.

Rituel d’hiver : volets fermés, air sain et joints entretenus

Beaucoup laissent les volets ouverts le soir « un peu pour profiter de la lumière », et la chaleur payée au prix fort s’échappe par les vitres refroidies. L’ADEME conseille au contraire : « Fermez toujours vos volets dès que la nuit tombe », citée par Positivr. Elle rappelle aussi que « Lorsqu’il fait beau, les rideaux et les volets doivent être ouverts pour capter les rayons du soleil » et que « il vaut mieux fermer les volets lorsque la nuit tombe car les températures baissent », toujours citée par MeilleursAgents.

Pour garder un bon confort, MeilleursAgents rappelle que « Le taux d’hygrométrie idéal varie entre 45 % et 65 % », et conseille : « Une solution : aérez votre logement ! ». Ouvrez alors grand 5 à 10 minutes, sans jamais boucher VMC ni grilles.