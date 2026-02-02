Radiateurs qui claquent sans arrêt : ce réglage discret sur la chaudière vous évite souvent d'appeler un pro

Radiateur qui claque en plein hiver, nuits gâchées et inquiétude qui monte dans votre salon. Un simple réglage souvent ignoré suffit pourtant à calmer le vacarme.

Ce 2 février 2026, le thermomètre est largement sous zéro et votre seule envie est de profiter du silence dans le salon. A la place, vos radiateurs se mettent à chanter : glouglous, sifflements, et surtout ces claquements métalliques qui résonnent dans tout l’appartement. Le bruit surprend, inquiète parfois, et donne vite l’impression que l’installation est en train de rendre l’âme.

Ces nuisances ne signifient pas forcément panne grave ni visite urgente d’un chauffagiste. Elles trahissent souvent un simple déséquilibre physique dans le circuit d’eau chaude, ou une contrainte mécanique sur les tuyaux. Quand on sait que le chauffage pèse environ 66 % de la consommation d’énergie d’un ménage, régler soi-même un radiateur qui claque évite le stress… et quelques euros perdus pour rien. Le cœur du problème se cache pourtant dans un réglage très discret.

Radiateur qui claque : quand le bruit cache un simple déséquilibre

Un radiateur qui claque n’est pas forcément dangereux. Les claquements secs au démarrage ou à l’arrêt viennent souvent de la dilatation : sous l’effet de la chaleur, les tuyaux en cuivre ou en acier se dilatent, gagnent quelques millimètres puis se rétractent en refroidissant. Si les colliers les serrent trop fort, le métal force, se libère par à-coups et produit ces clac, clac, clac qui vous réveillent la nuit.

Autre scénario fréquent : l’air coincé dans le circuit. Des bulles circulent avec l’eau chaude, heurtent les parois et transforment vos radiateurs en percussion, avec glouglous et petits coups irréguliers. En prime, l’air empêche la chaleur de se répartir correctement sur toute la surface du radiateur. Là encore, le remède tient surtout à un bon réglage plutôt qu’à un gros chantier.

Le réglage de pression qui fait souvent taire un radiateur bruyant

Ce fameux réglage, c’est la pression du circuit. Après une purge ou avec le temps, elle peut devenir trop faible ou trop élevée. Il suffit de jeter un œil au manomètre de la chaudière : à froid, l’aiguille doit idéalement se situer entre 1 et 1,5 bar. En dehors de cette zone, l’eau circule mal, crée des vides ou des tensions et les bruits se multiplient.

Pour ajuster, on éteint la chaudière et on attend que les radiateurs deviennent froids ou tièdes. Si la pression est trop basse, on ouvre doucement le robinet de remplissage jusqu’à revenir dans la bonne plage, puis on le referme bien. Si elle est trop haute, une petite opération pour purger un radiateur suffit souvent à laisser s’échapper un peu d’eau et à retrouver le calme.

Trois gestes faciles pour un chauffage silencieux tout l’hiver

Avant d’appeler un professionnel, trois vérifications règlent souvent le problème :

Purger le radiateur qui glougloute, chaudière arrêtée, jusqu’à ce qu’un jet d’eau remplace l’air.

Desserrer légèrement les colliers trop serrés et glisser, si besoin, une bande de caoutchouc entre tuyau et fixation.

Contrôler le robinet thermostatique : démonter la tête et faire jouer la petite tige si elle semble bloquée.