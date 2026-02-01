Porte d’entrée : si vous laissez filer 30 % de chaleur, cette bande isolante à découper stoppe net le froid

En plein hiver, votre porte d’entrée peut laisser filer jusqu’à 30 % de la chaleur et créer des courants d’air glacés. Une astuce à base de joint en mousse autocollant promet de transformer l’entrée sans travaux lourds.

Radiateurs poussés, pulls superposés, facture qui grimpe : l’hiver 2026 ressemble pour beaucoup à un bras de fer avec le froid. En 2020, les Français ont dépensé en moyenne 1 770 € pour chauffer leur logement, selon une étude Effy, sans toujours réussir à réchauffer le couloir d’entrée.

La raison se cache souvent dans l’espace de quelques millimètres entre la porte d’entrée et son cadre. Additionnés tout autour, ces jours équivalent à une petite fenêtre laissée ouverte. On estime que près de 30 % de la chaleur d’une entrée peuvent filer par là, entretenant ces courants d’air glacés.

Porte d’entrée : comment un mince jour laisse filer votre chaleur

L’air chaud intérieur est plus léger, il monte et cherche à s’échapper, pendant que l’air froid extérieur s’engouffre par la moindre ouverture. Ce jeu entre battant et dormant crée un passage invisible. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, citée par MeilleursAgents, « les fenêtres et ouvrants constituent 10 à 15 % des déperditions thermiques ».

Pour savoir si votre porte est responsable, le test de la bougie est imparable. Porte fermée, on fait lentement glisser une flamme le long du cadre : si elle vacille ou penche vers l’intérieur, l’air froid entre à cet endroit précis. Un boudin au sol n’agit que sur le bas, les trois autres côtés restent vulnérables.

L’astuce du joint en mousse autocollant : une barrière découpée aux ciseaux

La parade tient dans un rouleau de joint en mousse autocollant, vendu quelques euros au rayon bricolage. Collé sur le dormant, il dessine une barrière continue tout autour de la porte. À la fermeture, le battant écrase légèrement la mousse, qui épouse les irrégularités et coupe le flux d’air, bien mieux qu’un simple boudin décoratif.

L’installation se fait en dix minutes, sans perceuse. On commence par nettoyer soigneusement le cadre avec un dégraissant ou de l’eau savonneuse, puis on laisse sécher complètement pour que l’adhésif tienne. Ensuite, on mesure, on déroule le joint depuis un angle supérieur, on retire le film protecteur en appuyant bien, puis on coupe l’excédent aux ciseaux.

Une entrée plus chaude dès ce soir, sans oublier l’air intérieur

Le résultat se sent tout de suite : fini le « froid dans le dos » en passant près de la porte, moins de bruit venu de l’escalier, une fermeture plus feutrée. En colmatant jusqu’à 30 % de la chaleur qui s’échappait, les radiateurs se déclenchent moins, ce qui allège la facture de chauffage moyenne de 1 770 €. Pour garder ce confort, on évite de boucher les grilles d’aération et on aère 5 à 10 minutes par jour : le taux d’hygrométrie idéal se situe autour de 45 à 65 %, un air sec donnant bien plus la sensation de chaleur.