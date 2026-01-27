Magazine / Tendance / Défilé "Tenues de fêtes"

Afin dÒêtre une belle dÒun soir pour les fêtes de fin dÒannée, voici une sélection de tenues habillées et pailletées aussi glamour les unes que les autres.Certains créateurs ont choisi le classique chic dÒune robe longue, ou ont osé les couleurs lumineuses comme le doré, le rouge, le bleu nuit pour des silhouettes plus courtes et plus sexy.Les matières sont innovantes, quÒelles soient voilées, vernis, en satin ou scintillantes, elles ne nous laissent pas indifférentes.Le décolleté parfois très échancré dans le dos, un brin érotique est également à lÒhonneur.La robe reste une pièce indispensable pour être sensuelle et légère et briller de mille feux au pied du sapin ! Musique : Artiste Harry Connick Jr Album : When Harry met Sally Titre It had to be you Ref Sony