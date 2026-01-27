Magazine / Tendance / Couleurs Terre
Mis à jour le Rédaction Elle adore
Du gris anthracite, du taupe ou encore du vert kaki colorent les collections de cet automne-hiver 2006. Les couleurs terres sont reines, elles apportent à la silhouette une allure chic et sport, en harmonie avec la saison.Musique : Artiste Sean Lennon Album Friendly Fire Titre Spectacle Réf Emi
Du gris anthracite, du taupe ou encore du vert kaki colorent les collections de cet automne-hiver 2006. Les couleurs terres sont reines, elles apportent à la silhouette une allure chic et sport, en harmonie avec la saison.
Musique : Artiste Sean Lennon Album Friendly Fire Titre Spectacle Réf Emi
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité