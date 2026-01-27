Magazine / Paris / VIP for kids

  1. Accueil
Les enfants ont eux aussi droit aux belles choses, pour preuve le lancement dÒune collection Kids Habitat avec des Óvery important product û réalisée par des célébrités. Du légendaire astronaute Buzz Aldrin aux stylistes de renommée mondiale Paco Rabanne et Christian Lacroix en passant par le mannequin Ö écrivain Sophie Dahl ou le navigateur Loïc Peyron, ils se sont tous prêtés au jeu et sont retournés en enfance pour imaginer et voir exaucer leurs rêves. Bibliothèque, monstre, lit, luminaire, une collection à ne pas laisser entre les mains des adultes !!! Musique : Artiste Dionysos Album Western sous la neige Titre Song for Jedi Réf Barclay

