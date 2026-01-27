Magazine / Paris / Lemarié Accessoires

Lemarié, Marque ancestrale reconnue pour son savoir-faire dans le travail de la plume et des fleurs, la maison Lemarié se diversifie aujourdÒhui en créant une ligne de bijoux, fabriquée par Goosens, maître orfèvre et conçue par Eric Charles Donatien directeur artistique chez Lemarié. Une collection moderne, graphique et ludique pour parer homme et femme. Musique : Artiste : Charlotte Gainsbourg Album : 5:55 Titre : Morning Song Ref : Because