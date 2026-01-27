Magazine / Paris / Exposition Dorothy Barrick

Ancienne mannequin et amie de Chistophe Robin, Dorothy Barrick a installé son corner dédié à la mode dans le nouvel espace du célèbre coloriste, rue Guénégaud. Une mode vintage que Dorothy chine au gré de ses pérégrinations. Manteau, robe, blouson, une mode colorée aux accents 50 à associer aux sacs à mains que dessine Dorothy, réalisés à partir de tissus anciens. Mais également des bijoux et des lunettes pour devenir une parfaite star ! Musique Artiste Brisa Roché Album The chase Titre Dans le vert de ses yeux Ref Blue Note