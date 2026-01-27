Les clés pour réussir un entretien d’embauche !

Voici quelques règles à retenir ! Comment je me prépare mentalement ? La première des choses à se dire c’est…qu’on ne joue pas sa vie !!

Ce poste est une super opportunité, certes, mais d’autres postes peuvent se présenter ! Il faut avoir en tête lorsqu’on se présente à un entretien que ce n’est pas nous en tant qu’individu qui sommes jugés, mais uniquement notre bagage professionnel…Alors, on ne vit pas un éventuel échec comme une blessure narcissique !! On connaît notre sujet, nos compétences, on a préparé quelques questions sur le poste…et on se prépare pour l’étape suivante !!

Comment je m’habille ?

Pas question pour l’occasion de se transformer en pin-up !! (A réserver pour son chéri !) On évite les jupes trop courtes (style Ally MacBeal), les talons trop hauts et tout ce qui peut faire vulgaire… (les accessoires » panthère « , même si c’est tendance : réservés aux copines !) Bien sûr, on se maquille discrètement… A contrario, on ne vient pas non plus en Jean’s, baskets… Tout le monde saura bien assez tôt qu’on est une fille cool ! Un tailleur jupe + twin-set ou tailleur pantalon + chemisier feront très bien l’affaire !

A faire et à ne pas faire :

– On regarde son interlocuteur(trice) dans les yeux – On ne croise pas ses bras et ses jambes : c’est un signe de grande introversion qui peut faire penser que l’on pourrait avoir du mal à intégrer une équipe- On ne se ronge pas les ongles (qui, bien sûr sont parfaitement propres… !)- On n’arrive surtout pas en retard (et ce quelle qu’en soit la raison !!) – On pense à sourire et à saluer (poliment) toutes les personnes que l’on croise – On articule lorsque l’on s’exprime, on écoute attentivement ce que l’autre nous raconte et on ne lui coupe pas la parole !

Avant de quitter l’entretien :

On s’assure que l’on a posé toutes les questions (salaires, horaires,…) qui nous intéressent et on réitère à notre interlocuteur(trice) notre intérêt pour le poste à pourvoir (ce qui prouve que l’on est très motivée !). On garde son sourire jusqu’à ce qu’on soit sortie du bâtiment (on ne sait jamais !).

A retenir quoiqu’il arrive :

Si on obtient un autre entretien, on garde la même politique ! Si jamais la réponse est négative, n’hésitez pas à demander pour quelles raisons vous n’avez pas été retenue : cela peut vous servir pour une prochaine embauche !

LE CONSEIL DE LA PSYCHOLOGUEQuelque soit le nombre de refus essuyé, ce n’est pas vous qui être jugé, ni vos qualités qui sont mises en doute, c’est que tout simplement votre profil professionnel ne correspond pas à celui recherché ! Par contre, si vous constatez un abus (type ségrégation raciale, sexuelle ou autre), n’hésitez pas à en référer aux organismes gérant ce types de problèmes. A notre époque, ceci n’est plus acceptable… !