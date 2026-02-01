Horoscope février 2026 : ce mois test va bousculer l’amour, le travail et l’argent, votre signe n’y échappe pas

Entre la Pleine Lune en Lion du 1er et Saturne qui entre en Bélier le 14, février 2026 redistribue les cartes pour chaque signe. Amour, travail et argent s’entrecroisent sous un ciel intense, reste à voir où il vous pousse.

Février 2026 ne ressemble pas à un mois anodin pour l’astrologie. Il s’ouvre sur une Pleine Lune en Lion le 1er février qui réveille les émotions, l’ego et les grandes déclarations, pendant que le Soleil circule encore en Verseau. Entre envies de liberté et besoin de reconnaissance, beaucoup sentent qu’un chapitre doit se refermer, sans encore savoir comment.

Au fil des jours, le décor bouge : Mercure entre en Poissons le 6 février, Vénus le rejoint le 10, puis Saturne en Bélier s’installe le 14, jour de Saint-Valentin. Nouvelle Lune avec éclipse en Verseau le 17, Soleil en Poissons dès le 18, puis Mercure rétrograde autour du 26-27… Le mois alterne élans romantiques, remises à plat et prises de responsabilité. Reste à voir comment chaque signe va surfer sur cette vague.

Horoscope février 2026 : les grandes tendances du mois

Le début de mois est électrique pour les signes de Feu et d’Air, dopés par Mars et Pluton en Verseau. Les Bélier ressentent un puissant besoin de renouveau amoureux et professionnel, prêts à laisser les ex et les habitudes toxiques derrière eux avant le 7. Les Lion traversent un climat contrasté, entre tensions relationnelles et envie d’affirmer leur indépendance. Sagittaire, Verseau et Gémeaux profitent de ce ciel pour lancer des projets différents, voyager, élargir leurs horizons ou repenser leur façon de travailler.

Avec Vénus en Poissons à partir du 10 février, l’ambiance devient plus tendre pour les signes d’Eau et de Terre. Taureau, Cancer et Scorpion vivent des parenthèses très romantiques entre le 11 et le 20, parfois dignes d’un conte de fées entre le 19 et le 28 pour certains. Poissons rayonne dans son élément, porté par Vénus puis par un beau tandem Vénus-Jupiter après le 18. Capricorne et Vierge gagnent en douceur dans leurs relations, tout en restant vigilants aux illusions.

Horoscope de février 2026 signe par signe : l’amour, le travail, l’argent

Chez le Bélier, l’amour demande du courage pour tourner la page et oser une discussion sincère début février, tandis que le travail gagne à sortir de la monotonie. Le Taureau règle quelques tensions familiales en début de mois avant de goûter à une grande complicité entre le 11 et le 20. Le Gémeaux doit poser des limites affectives dès le 11 pour éviter les déceptions de fin de mois, mais un déclic libérateur le 1er l’aide à rebondir au travail. Le Cancer profite d’une bulle très sensuelle entre le 11 et le 28, tout en suivant son intuition pour manœuvrer au bureau. Le Lion apprend à ne pas faire de chaque désaccord une bataille, et le Capricorne voit sa réserve fondre au profit d’une tendresse assumée autour de la Saint-Valentin.

La Vierge cherche à s’affirmer en amour sans se voiler la face, surtout entre le 11 et le 20, et défend ses intérêts professionnels entre le 7 et le 14. La Balance traverse des zones grises sur le plan sentimental mais peut transformer son quotidien grâce à une créativité boostée avant le 7. Le Scorpion se réconcilie avec la douceur entre le 11 et le 20 et négocie très finement ses finances. Le Sagittaire doit regarder la vérité en face en amour, tout en profitant d’un bel élan d’innovation au travail. Le Verseau vit un mois très vivant, fait d’aventures et de remises à zéro, à condition d’éviter les conflits après le 17. Le Poissons, enfin, nage en plein romantisme entre le 11 et le 20 et utilise son intuition pour viser juste côté carrière et argent.

Horoscope février 2026 : bien utiliser ce ciel pour votre signe

Avec Mercure en Poissons, puis rétrograde en fin de mois, chaque signe gagne à ralentir avant de signer un contrat, envoyer un message décisif ou trancher une rupture. Les signes de Feu peuvent poser noir sur blanc leurs priorités pour canaliser l’élan de Saturne en Bélier, tandis que les signes d’Eau tirent parti de Vénus en Poissons pour nourrir les liens qui les apaisent vraiment. Pour tous, ce mois de février 2026 ressemble à un test grandeur nature : assumer ses choix, clarifier ses limites et organiser sa vie pour qu’elle colle un peu plus à ce que l’on ressent profondément.