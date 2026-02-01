Horoscope du dimanche 1er février 2026 : Pleine Lune en Lion, ces signes doivent trancher entre amour et argent

Ce dimanche 1er février 2026, la Pleine Lune en Lion affole les émotions tandis qu’un stellium en Verseau bouscule liens, projets et finances. Jusqu’où ce ciel pourra-t-il faire bouger votre journée ?

Ce horoscope du dimanche 1er février 2026 ne parle pas d’un dimanche comme les autres. En soirée, la Pleine Lune en Lion éclaire vos envies de reconnaissance, tandis que le Soleil en Verseau met l’accent sur les amis, les projets et la vie sociale. Entre les deux, amour, argent et énergie se répondent.

La carte tarot collective du jour, le Six d’Épées inversé, parle de cette envie de changer tout en restant accroché à l’ancien. Un climat que l’astrologue résume ainsi : « Cette semaine, les projets, les relations patinent. La faute à des divergences de points de vue, des décisions qui choquent, des avis qui dérangent. Pas question de revenir en arrière mais allez-y doucement », explique Sophie Hérolt-Petitpas pour Femme Actuelle. Ce dimanche vous demande où oser un vrai pas.

Pleine Lune en Lion : un ciel intense pour tous les signes

À 23h08, heure de Paris, la Lune atteint sa pleine lumière au 13e degré du Lion. Face à elle, un amas planétaire en Verseau réunit Pluton, Mars, Vénus, Mercure et le Soleil. Ce tiraillement entre désir de briller et besoin de jouer collectif se ressent dans les discussions familiales, les amitiés, les amours et même dans la façon de gérer l’argent ce dimanche.

Les signes fixes que sont Taureau, Lion, Scorpion et Verseau ressentent fortement cette pression de changement. Pour le Lion, quelque chose se clôt autour de l’estime de soi ; pour le Verseau, un chapitre affectif arrive au bout. De leur côté, Verseau, Balance, Capricorne peuvent vivre un vrai tournant en amour, santé ou finances, à condition d’accepter de lâcher une ancienne habitude.

Horoscope du dimanche 1er février 2026 signe par signe

Bélier : occupez-vous des corvées avant qu’elles ne pèsent sur le couple, le Chariot inversé vous aide à cibler vos efforts. Taureau : coupez court aux relations floues, contrôlez les achats, le Fou ouvre un nouveau départ. Gémeaux : une discussion honnête protège vos liens ; le Six de Bâtons souligne une réussite méritée. Cancer : douceur si vous veillez au budget, fidèle à la Reine de Pentacles. Lion : misez sur la réconciliation et clarifiez vos priorités, le Deux de Pentacles inversé réclame un allègement. Vierge : passion au rendez-vous mais la Page de Coupes vous souffle d’écouter vos ressentis avant de promettre trop.

Balance : consolidez vos liens et surveillez les dépenses malgré des retards. Scorpion : chance matérielle et affective, le Sept de Pentacles célèbre votre patience. Sagittaire : clarifiez votre désir avant l’aventure ; le Quatre d’Épées inversé relance. Capricorne : harmonie affective, prudence en affaires ; le Sept d’Épées inversé révèle les non-dits. Verseau : dialoguez calmement, protégez vos finances ; le Six d’Épées inversé impose un choix. Poissons : climat tendre mais budget serré ; le Trois de Pentacles inversé recadre une collaboration.

Un petit rituel pour cette Pleine Lune

En fin de journée, écrivez ce que vous laissez derrière vous, puis posez un geste simple en accord avec votre signe pour accompagner cet élan Lion-Verseau.