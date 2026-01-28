Home sweet home

Quelques trucs épatants qu’on peut avoir à domicile :

Un quatuor de chanteurs :Quand vous voulez, à l’heure que vous voulez, un p’tit quatuor vient vous faire une sérénade à domicile, en cas d’insomnie,… ou d’amour trop fou !!! Quatre comédiens déguisés qui chantent a capella dans votre salon, c’est mieux que la télé.http://soleilsonne.free.fr/domicile/aubade.htm

Des masseurs :Un masseur sachant masser doit savoir masser n’importe où. Donc, quand je n’en puis plus, que j’ai besoin d’un bon massage pour me requinquer, et que j’ai pas la force de faire le trajet… pourquoi pas un masseur à domicile ? Ca serait trop cool ! Toutes sortes de massages me sont proposés, et même assise sur une chaise. Si vous voulez inviter le masseur à dîner, faites livrer aussi les sushis. Comme ça, vous serez tranquille.http://informations.monmasseur.com

Du sport :Eh oui, si j’ai envie d’améliorer ma forme, même chez moi, c’est possible. Un coach, comme pour les stars, vient à la maison, et se met en quatre pour que j’aie un corps de reine. Ca fait gagner du temps quand on en a peu. Entre la poire et le fromage… hop, quelques abdofessiers.http://www.gym-chezvous.com

De la fête :Un dîner à partir d’une dizaine de convives ? Ne jamais hésiter dans ce cas à faire appel à Roberta, traiteur Italien de grande classe et en même temps très sympatoche, qui vous propose un menu personnalisé, vient chez vous mettre la table, faire tout beau, allumer les bougies, et bien sûr préparer le dîner. On peut même avoir un maître d’hôtel pour servir, comme dans » The party « . L’éléphant à louer, ça c’est plus compliqué, et faut de la place c’est sûr.http://www.italiederoberta.com

Du déjeuner :Avec entrée, plat, fromage et petit pain, diététique et monochrome, vous savez ? Comme dans les dîners d’Ardisson. Sauf que là, on déjeune pas avec Houellebec, ni PPDA.http://www.dejeunerlivre.com

De l’écolo :Pour les habitants d’Ille-et-Vilaine et de la région de Dinan uniquement. Les chanceux !Le plus court chemin de la ferme à votre assiette. Un livreur, avec son panier de la ferme, tel un petit chaperon Rouge qui ne rencontre pas le loup, amène les produits bio tous frais. Les bonnes huîtres de Cancale…mmmh http://www.panierfermier.fr

De l’original :Incroyable mais vrai. Le plus dingue ! On peut, sur un simple coup de fil, se faire livrer chez soi, en une demi-heure,… une pizza. Amusant, non ?http://www.pizzahut.fr