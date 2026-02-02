Fermob ose cette borne anti-moustiques design, même contre le moustique tigre, pour sauver vos soirées d’été

Alors que le moustique tigre gagne nos jardins, Fermob lance Mojo, une borne anti-moustiques design qui ressemble à un luminaire. Comment cette pièce discrète promet de transformer vos soirées d’été ?

Début février, le givre s’invite encore sur la pelouse, mais mentalement, beaucoup sont déjà sur la terrasse, un verre à la main, à la tombée du jour. Puis le même scénario revient : les premiers moustiques tournent, les enfants se grattent, la table se couvre de spirales et de sprays. L’arrivée du moustique tigre dans une grande partie du pays a transformé cette gêne en vraie petite obsession estivale.

Longtemps, il a fallu choisir entre préserver sa peau ou préserver sa déco : pièges en plastique cachés derrière un pot de fleurs, lampes bleues agressives, bougies qui ne fonctionnent qu’à moitié. La marque française de mobilier outdoor Fermob tente autre chose avec Mojo, une borne anti-moustiques au look de luminaire contemporain, pensée pour se fondre dans le jardin. Une pièce qui ressemble plus à un objet désiré qu’à un appareil de lutte.

Quand la borne anti-moustiques Fermob Mojo devient un objet de déco à part entière

Fruit d’une collaboration entre Fermob et The INVASCIENCE Company, la borne anti-moustiques Fermob Mojo reprend les codes de la maison : lignes sobres, métal soigné, silhouettes qui structurent l’espace sans s’imposer. Posée au milieu d’un massif ou au coin d’une terrasse, elle évoque une sculpture minimaliste ou une borne lumineuse extérieure, pas un piège à insectes que l’on chercherait à dissimuler derrière un arbuste.

Comme toujours chez le spécialiste des jardins colorés, la teinte fait partie de l’histoire. Mojo se décline en Gris argile, Ocre rouge ou Cactus, trois coloris naturels qui dialoguent avec un salon de jardin en bois, un mur en pierre ou une végétation très présente. Résultat : la protection devient un élément de décor assumé, que l’on place volontiers au cœur de la scène de vie extérieure.

À l’intérieur de Mojo : une technologie anti-moustiques inspirée de la présence humaine

Si son allure reste douce, le cœur de Mojo est très étudié. La borne repose sur le biomimétisme : elle imite la présence humaine en combinant chaleur, émission de CO₂ biosourcé et odeurs spécifiques imperceptibles pour nous. Ces signaux attirent en priorité les moustiques femelles, dont le moustique tigre, qui viennent se faire piéger silencieusement. Tout cela sans produits chimiques diffusés dans l’air, ni nuisance pour les insectes pollinisateurs.

Les experts en entomologie qui ont développé cette technologie avec The INVASCIENCE Company évoquent une vraie bulle de protection autour du lieu de vie. Un piège au CO₂ de la même famille a capturé 3327 moustiques en neuf semaines en Occitanie, de quoi mesurer le potentiel du concept. Utilisée en continu, la borne réduit progressivement la population de nuisibles autour de la maison et rend à nouveau possibles les dîners qui s’éternisent dehors.

Une borne anti-moustiques connectée pour préparer des soirées d’été enfin tranquilles

Au quotidien, Mojo se pilote en toute discrétion grâce à l’application mobile Wiliv. Depuis le canapé ou le transat, on lance la borne à distance, on programme ses horaires pour coller au rythme de la famille ou de la clientèle d’une maison d’hôtes. Pour les professionnels comme pour les particuliers, cette gestion fine et connectée se combine au design pour faire de la borne anti-moustiques Fermob Mojo un allié de fond, à installer dès la fin de l’hiver pour profiter pleinement du printemps puis de l’été.