En 2026, tous les bricoleurs se ruent sur ce 25-en-1 à 4 € en soldes chez GiFi, adieu la caisse à outils

Entre inflation et mini‑logements, les énormes mallettes de 1 000 pièces perdent du terrain face à un outil bricolage multifonction GiFi ultra compact. Que cache ce 25‑en‑1 vendu pendant les soldes d’hiver 2026 ?

Dans beaucoup de garages français, les énormes caisses à outils dorment au fond d’un placard. En 2026, une autre image se répand : celle d’un petit tournevis électrique compact posé dans un tiroir, prêt à resserrer une vis en quelques secondes. Ce format minimal séduit tellement que, chez GiFi, certains rayons se vident à vue d’oeil.

Entre les mallettes de 1 000 pièces autour de 100 € et pesant plus de 8 kg, et le budget bricolage grignoté par l’inflation, beaucoup de bricoleurs du dimanche n’ont plus envie d’investir lourd. Citadins, locataires, familles en appartement préfèrent un équipement léger. Leur nouveau réflexe tient dans la main et coûte seulement 4 € chez GiFi.

Pourquoi la caisse à outils complète ne convainc plus les bricoleurs malins

Longtemps, s’équiper passait par l’achat d’une énorme caisse à outils dite complète, parfois vendue plus de 100 € pour 1 000 pièces. Dans la pratique, beaucoup racontent n’utiliser que quelques tournevis et deux ou trois clés, le reste restant intact au fond de la mallette. Résultat : argent immobilisé et placards saturés pour peu de services rendus.

Les modes de vie ont changé. Studios, colocations et logements urbains compacts laissent peu de place à un coffret de plus de 8 kg. Le bricolage se fait désormais en mode express : une poignée qui bouge, un meuble en kit à monter, un jouet à réparer avant le coucher. Pour tout cela, un outil bricolage multifonction GiFi suffit largement.

Outil bricolage multifonction GiFi : un 25-en-1 motorisé qui tient dans un tiroir

Le coffret présenté pendant les soldes d’hiver 2026 par GiFi se résume à un petit appareil motorisé et ses 25 accessoires pour vis plates, cruciformes et autres têtes courantes. L’outil de 20,8 x 4 x 4,1 cm possède une coque en caoutchouc noir et rouge, une batterie intégrée de 700 mAh avec indicateur de charge et 3 vitesses. Il tient dans la main et se range dans un simple tiroir.

Pour monter des meubles, resserrer une charnière ou ouvrir un jouet vissé, ce petit tournevis électrique suffit dans la grande majorité des cas à la maison. Sa batterie de 700 mAh et ses 3 vitesses évitent de se fatiguer à la main. Le tout est passé d’un prix d’environ 19 € à seulement 4 €, soit près de 15 € de remise immédiate en magasin.

Un mini-outil GiFi pour désencombrer sans renoncer au bricolage

Beaucoup de clients choisissent d’en avoir plusieurs exemplaires : un dans le tiroir fourre-tout de la cuisine, un autre dans la boîte à gants de la voiture, un troisième au bureau pour les petits dépannages. Lors du passage en magasin, il est possible de déposer ses anciens appareils électriques, GiFi les reprenant pour recyclage dans le cadre de la réglementation DEEE, ce qui aide à désencombrer garage et cave.

Pour le quotidien, cet outil 25 en 1 joue le rôle de mini caisse à outils, surtout dans les logements où chaque étagère compte. Les gros travaux gardent bien sûr leurs outils dédiés, mais pour le bricolage rapide, un multi-outil, un marteau et une pince peuvent suffire. Reste à voir combien de temps les mallettes de 1 000 pièces continueront à trouver preneur.