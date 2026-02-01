Cuisine : cet îlot central « de rêve » que tout le monde voulait est désormais à proscrire, voici la version plébiscitée

Pendant des années, îlot central XXL et meubles hauts régnaient sur nos cuisines françaises, symbole d'intérieur moderne. En 2025‑2026, architectes et habitants les jugent encombrants et cherchent des options plus souples sans imaginer le bouleversement à venir.

Les architectes d’intérieur décrivent un vrai tournant : on cherche plus de lumière, moins d’objets, des pièces qui respirent et se transforment facilement entre repas, télétravail et devoirs. Résultat, certains aménagements hier incontournables basculent dans la catégorie îlot central has been. L’îlot central et les murs saturés de placards sont les premiers visés.

Îlot central : quand la star de la cuisine devient has been

Dans un appartement madrilène des années 90 rénové récemment, la cuisine a été déplacée au cœur du salon autour d’un îlot central en marbre blanc. Plan de travail, table informelle, point de ralliement, il structure la grande pièce et regroupe les rangements sur un seul mur. Ce type de configuration a dominé les années 2010.

Ce symbole fatigue pourtant. Sur les réseaux, l’architecte d’intérieur Secret Deco tranche : « La cuisine ouverte avec îlot central est devenue définitivement has-been en 2025 », affirme Secret Deco, architecte d’intérieur, au média Peaches. « Car elle n’est définitivement plus adaptée à nos modes de vie », explique-t-elle. Elle évoque des besoins plus modulables et une circulation libérée, surtout dans les petites surfaces. Beaucoup découvrent que leur îlot fige l’espace plus qu’il ne le rend convivial.

Meubles hauts : la fin des murs de placards dans la cuisine

Les rangements suspendus suivent le même chemin. Pendant longtemps, une cuisine jugée pratique n’affichait plus un centimètre de mur libre : blocs de meubles hauts profonds d’environ 35 à 40 centimètres, posés en ligne jusqu’au plafond. Ils projettent une ombre sur le plan de travail, créent un effet tunnel et donnent l’impression d’un volume écrasé, surtout en manque de lumière naturelle.

En les retirant, on libère la vue et on oblige au tri. Beaucoup de placards hauts servent de cimetière à appareils oubliés, verres dépareillés, vaisselle gardée « au cas où ». La tendance 2026 privilégie des rangements bas très malins, avec grands tiroirs coulissants à l’anglaise où l’on range assiettes, bocaux de vrac et petit électroménager lourd, accessibles par le dessus sans se contorsionner.

Nouvelles cuisines : tout en bas, presqu’île et étagère filante

Pour remplacer cet ensemble jugé daté, les experts misent sur des volumes plus légers. Secret Deco cite la presqu’île, même principe que l’îlot mais rattaché à un mur, plus facile à caser dans les petits espaces et plus généreuse en rangements. Elle promeut aussi la cuisine semi-ouverte, avec verrière ou claustra, voire la version avec portes coulissantes pour moduler bruit, odeurs et regard selon les moments.

Le décor suit cette nouvelle façon de vivre. Au-dessus du plan de travail, une simple étagère filante en bois ou matériau naturel remplace les alignements de caissons fermés et met en valeur quelques pièces choisies. Les couleurs se réchauffent aussi : vert forêt, bleu profond, terracotta et neutres chauds détrônent le blanc clinique, surtout quand ils s’associent à une cuisine basse baignée de lumière naturelle.