AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DEFILE RAF SIMONS

Collection très travaillée et moderne pour le belge Raf Simons. Moderne par les matières technologiques à l'aspect luisant et par les silhouettes toutes gantées jusqu'aux coudes. L'allure est chic, les détails sont nombreux comme ces pans de cuir plastifié qui forment des nervures dans le dos de certaines piècesâŠ Une collection maîtrisée à la perfection. Musique : défilé