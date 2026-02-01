AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DÉFILÉ JOHN GALLIANO

C'est Porte de Sèvres dans la nouvelle gare des tramways parisiens, que John Galliano a planté le décor de sa collection masculine. Une mise en scène spectaculaire avec des gyrophares pour accueillir ses samouraïs, ses vikings et autres guerriers branchés tout droit sortis de l'imaginaire de John Galliano. Un vestiaire d'un luxe extraordinaire : pelisse, vison, croco, velours rebrodés d'or, cachemireâŠpour ces hommes grimés au cambouis ! Interviews de John Galliano et Roberto Cavalli. Musique: défilé