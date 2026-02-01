AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS /DEFILE HERMES

Véronique Nichanian mise sur une ligne de vêtements fonctionnels, chics et simples pour des hommes actifs et urbains. Vestes en velours lisse, long trench marron en cuir souple ou encore pulls en cashmere, la maison Hermès incarne une de fois de plus, à travers cette nouvelle collection, le luxe en toute simplicité. Les couleurs sobres : noir, chocolat, anthracite s'opposent au blanc. La créatrice joue avec les contrastes, les formes, les parkas amples se portent avec des pantalons étroits, les matières rugueuses côtoient des velours ou cashmeres. Avec interview de Véronique Nichanian. Musique défilé