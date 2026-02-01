AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DEFILE GAULTIER 2

Tous droit sortis des années 70-80, les mannequins de Jean-Paul Gaultier arborent des brushings laqués impeccables. Chic et confortable, la collection se décline dans des tons chauds : caramel, chocolat, orangé. Les costumes en velours, les leggings dorés et les kilts sur le pantalon amèneront une touche de féminité à la garde-robe de ces messieurs. La nouveauté : des bottes façon santiags qu'on ne saurait délimiter du pantalon assorti ou encore de longs gants qui se fondent dans le tissu des manches. Interview en français de Jean-Paul Gaultier. Musique: défilé