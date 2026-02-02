AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DÉFILÉ FRANCESCO SMALTO

Dernière collection de Franck Boclet, après 15 ans de bon et loyaux services, on le retrouvera la saison prochaine toujours pour l'homme mais chez Emmanuel Ungaro. Cet hiver, l'homme Francesco Smalto sera chic, sobre et sophistiqué. Le créateur Franck Boclet nous présente une collection très élégante. Vestes en queue de pie, costumes bien coupés, vestes aviateur en cuir, trenchs ou encore vestes style officier, le dandy de Smalto assume une garde-robe bien remplie dans les tons noir et gris anthracite. Interviews de Franck Boclet et Jean-Claude Dreyfus. Musique: défilé