AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DEFILE AGNES B

Agnès b rend hommage à travers sa collection à l'acteur Pierre Clémenti. Un défilé de vêtements dépouillés mais qui se font remarqués par leur simplicité, des cabans des blousons, des vestes, des pantalons ni trop larges ni trop étroits, tout est très facile à porter. Une garde-robe que les hommes s'approprieront aisément ! Musique: défilé