Pour la collection Yves-Saint Laurent automne hiver 2007, Stefano Pilati propose un style chic et casual jouant beaucoup avec les contrastes. Les teintes restent classiques avec beaucoup de beige et de gris, une touche de fantaisie néanmoins : un rouge profond décliné en manteau ou en pull. Le débardeur en fourrure marron se fait également en pull. Les vestes trop grandes contrastent avec les pantalons slim, et les pantalons de costumes version XXL sâopposent à des vestes très étriquées. Superposition aussi. Le blouson serré sur un maxi cardigan gris et pantalon étroit. Musique défilé