AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ PAUL SMITH

Pour sa nouvelle collection, Paul Smith ne déroge pas à lâeurosesprit so british de la maison. Le drapeau britannique sâeurosinscrit sur les boucles de ceinture, les sacs ou encore lâeurosintérieur du trench. Le défilé est un mélange de styles, le jeune premier bourgeois joue avec ses tenues de ville, du soir et de la campagne. Cet éclectisme se traduit par des costumes smocking portés avec dâeurosépais cols roulés irlandais. Les pantalons sont courts et étroits. Les vestes en velours sont très présentes à la fin du défilé quâeuroselles soient unies lisses ou damassées. Musique défilé