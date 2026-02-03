AUTOMNE - HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / RODRIGUEZ DÉFILE

Narciso Rodriguez a su mélanger chic et casual pour sa nouvelle collection. Des tenues faites pour être portées tous les jours, par toutes les femmes mais aussi les hommesâŠ Des matières nouvelles et technologiques qui rappellent parfois les vêtements de ski. On peut admirer le sublime long manteau blanc en laine et soie marqué de motifs géométriques assortis. Les robes du soir, taille empire aux corsets soulignés de bandelettes, sont à la fois sobres et majestueuses. ITV Narciso Rodriguez et Amber Valletta. Musique : défilé