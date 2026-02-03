AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ STAERK
Mis à jour le Rédaction Elle adore
Premier défilé pour cette jeune danoise qui a choisi de faire ses armes à New-York et qui a fait ses études à Londres. Une collection très ë jolie madame û avec de nombreuses robes, des manteaux , tout est très simple, la taille est très haute, et le bustier est à l'honneur. Musique : défilé
