AUTOMNE- HIVER 2007-08 / FEMME/ NEW-YORK / DÉFILÉ MARC JACOBS

Incontestablement Marc Jacobs est un pilier de la mode américaine. Chaque collection est attendue avec impatience et a des influences et répercussions immédiates sur tout le milieu de la mode. Comme chaque saison, le créateur a investit l'espace du New York State Armory : un décor grandiose à l'immense rideau rouge qui s'ouvre sur un décor de colonnes et de grandes portes. Toutes les mannequins apparaissent chapeautées (capelines ou cloches). Les jupes à mi-mollets ou plus longues donnent le ton haute bourgeoisie du défilé, notamment la jupe plissée en cuir. Les tuniques et robes en alpaga marine réchauffent l'atmosphèreâŠ Pour le soir, des minis en satin ou velours noir et quelques touches de couleurs. Une collection plutôt épurée, très St LaurentâŠ ITV Marc Jacobs. Musique : défilé