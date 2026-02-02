AUTOMNE-HIVER 2007-08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ LACOSTE

Sur un podium tapissé de feuilles d'automne, les mannequins de Christophe Lemaire, directeur artistique de la griffe au crocodile, ont comme un air de ë teenager û partant en week-end dans leur DS. Une collection ë marin d'hiver û, jeans cigarettes ou à larges bretelles côtoient bottes à talons bicolores vernies. La maille est omniprésente : robe, maxi cardigan ou encore combi-short. Les longs ponchos plaids viennent réchauffer une collection un peu plus été qu'hiverâŠ Musique: défilé