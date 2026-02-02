Pour sa collection automne hiver 2007 2008, la créatrice Carolina Herrera a su mélanger avec succès chic et casual. Les carreaux écossais se mêlent aux fourrure. La doudoune se porte aisément sur une robe de soirée. Les robes sont élégantes avec beaucoup de motifs, certains exotiques, et parfois accompagnées de collants opaques noirs brodés de perles qui scintillent. Carolina Herrera utilise également le plaid avec ingéniosité, servant à la fois à réchauffer les tenues mais aussi comme robe de soirée, clin d'Å"il au chic anglais ë country û. Musique: défilé.