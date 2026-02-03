AUTOMNE-HIVER 08 / NEW-YORK / DÉFILÉ PHILOSOPHY BY A. FERRETTI

Pour la nouvelle collection Philosophy, Alberta Feretti a choisi une présentation originale qui serait le choix de beaucoup de marques et de créateurs. Le show dure deux heures, les mannequins sont accessibles, proches du public et se baladent sur le décor qui sert de podium. Tweed, paillettes et talons hauts. Une collection très féminine. On peut admirer la robe bustier en satin imprimé portée sur un pull. Musique: artiste: The Pipettes, album: We Are the Pipettes, titre: One Night Stand, ref: Cooperative Music.