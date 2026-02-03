AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ RICHARD CHAI

Richard Chai joue avec les assemblages et les découpes pour sa nouvelle collection. Pantalon en cuir grège dans les bottes et blouse casaque bicolore ouvrent le show. Les talons des bottes et sandales sont métalliques. Soie beige et violette se marient à merveille pour une robe bicolore. On peut admirer les manteaux qu'ils soient couleur lavande, large et à longueur mi-cuisse ou encore bi-matière trompe l'Åil, le haut en tweed et le bas en cuir grègeâŠ Musique défilé