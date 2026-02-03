AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ PROENZA SCHOULER

Petit chapeau cloche sur la tête, une ligne à la Poiray, avec des petits manteaux courts et des manches en maille bordées de fourrure, le duo Proenza Schouler a présenté une garde robe chic, très inspirée des années 20. Les détails précieux sur des tops agrémentés de jais noir ou de pierres de Swarovski, et les petites robes ceinturées à manches ballons donnent une allure distinguée à cette collection qui se veut résolument moderne. Musique défilé.