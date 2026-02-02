Cinq ans qu'il présente sa mode à New-York, ce jeune Londonien également directeur artistique de la marque Pucci, nous a présenté une garde-robe à consonance art déco avec une abondance de broderies et des volumes blousants. Les couleurs sont chatoyantes , les matières lumineuses, une collection dominée par la brillanceâŠ Musique: défilé