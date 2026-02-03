AUTOMNE-HIVER 08 / FEMME / NEW-YORK / DÉFILÉ A. BERARDI

C'est une collection très moderne que nous a présenté Antonio Berardi, jeune et facile à porter. Un vestiaire pour jeune fille avec casquette visée sur la tête arborant des mini- jupes plissées ou des pantalons cigarette. Entièrement fabriquée au Japon, c'est une ligne distribuée pour l'instant uniquement au pays du soleil levant. Musique: artiste: Amy Winehouse, album: Back to Black, titre: Back to Black, ref: Universal.