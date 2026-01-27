Arrêtez d'encombrer votre salon avec un fauteuil : ce pouf en velours à moins de 100 € fait bien mieux

Fauteuil club impossible à caser, budget limité, mais envie de coin lecture pour l'hiver ? Ce pouf en velours sous les 100 € promet de réchauffer votre salon sans l'encombrer.

En hiver, l’envie de cocooning se heurte souvent à une réalité simple : salon déjà plein et budget serré. Le fauteuil club qui fait rêver mangerait la moitié du mur, la bergère couperait la circulation. Résultat, le coin lecture reste au stade d’idée.

Une solution discrète change pourtant la donne : le pouf en velours. Compact et léger, il remplace le fauteuil encombrant sans rogner sur le confort. Des modèles comme Kingston, vendu chez Maisons du Monde, restent sous la barre des 100 € et apportent une vraie touche de style. De quoi transformer un angle oublié en refuge douillet.

Pourquoi un pouf en velours libère mieux l’espace qu’un fauteuil

Dans un petit séjour, installer un fauteuil massif revient souvent à bloquer un passage entier. Les assises traditionnelles pèsent lourd, se déplacent peu et rétrécissent visuellement la pièce. Un pouf velours côtelé occupe moins de surface et se pousse d’une main quand on veut étendre un tapis ou ouvrir un lit d’appoint.

Le modèle Kingston signé Icon illustre bien cette assise nomade. Son rembourrage en microbilles de polystyrène épouse la forme du corps et reste assez léger pour passer du salon à la chambre. Là où un fauteuil sert quelques heures par semaine, ce pouf suit la maison, entre lecture, séries et visites d’amis.

Velours côtelé, petit luxe accessible pour un coin cosy

Le velours côtelé a fait un retour remarqué dans la déco. Sa texture épaisse et très douce donne aussitôt un côté chaleureux, un peu rétro, mais assez sobre pour un salon moderne. Sur Kingston, ce tissu existe en vert sauge apaisant et en teintes faciles à marier avec un canapé clair.

Autre atout, la confection solide : coutures renforcées et fermeture éclair à double curseur prolongent la durée de vie. Côté budget, une réduction de 20 % fait passer Kingston de 124,99 € à 99,99 €. On trouve aussi des poufs ronds 40 x 40 x 30 cm autour de 79 €, déhoussables et lavables en machine pour un entretien facile.

Transformer n’importe quel coin du salon avec un pouf en velours

Près d’une fenêtre, le pouf Kingston posé sur un petit tapis, accompagné d’un guéridon et d’une lampe, suffit pour créer un véritable coin lecture. Les microbilles épousent le dos, on s’y enfonce juste ce qu’il faut pour enchaîner les chapitres sans se relever.

En soirée, le pouf devient assise d’appoint confortable, sans l’effet camping des chaises, puis repose pieds généreux une fois les invités partis. Léger, il se déplace aussi dans une chambre ou un bureau, transformant chaque recoin disponible en petite bulle cosy pour l’hiver.