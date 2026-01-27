Alexandra Golovanoff

Bonjour Alexandra. Comment allez vous ?- Bien, fatiguée...Au sortir des collections Haute couture printemps été 2007, quel est votre bilan ?- Belle saison, bon cru. Du beau !

Bonjour Alexandra. Comment allez vous ?– Bien, fatiguée…

Au sortir des collections Haute couture printemps été 2007, quel est votre bilan ?– Belle saison, bon cru. Du beau !

Quel couturier a le plus brillé à vos yeux? Pourquoi ?– John Galliano a épaté tout le monde. Du grand et beau travail. Il sait ménager ses surprises. Après un prêt à porter un peu minimaliste et triste, il a sorti le grand jeu. Mais Givenchy aussi était très bien et Gaultier aussi m’a beaucoup plu.

Quelle est votre journée type lors d’une fashion week ?– Lever 7H30, maquillage, habillage et départ. Tournage de séquences devant ou dans le lieu du défilé, défilé, itw du créateur et on recommence autant de fois qu’il y a de défilés…

Combien de kilos perdus pendant ces quatre jours ?– Pour faire tout ça, à ce rythme, il faut manger. Comme on n’a pas le temps de s’arrêter, on grignote dans les backstages des défilés. Dans les » grandes » maisons, il y a toujours un petit buffet délicieux pour les mannequins… et ceux qui ont faim comme nous.

Quel est l’accessoire indispensable pour l’été à venir ?– Mes lunettes de soleil, j’espère.

Hors plateaux et défilés, quel est votre style vestimentaire ?– Jean-talons-tee shirt, pull en V-beau manteau-gants-écharpe-chapka : je suis très frileuse !

Avez-vous un grigri qui ne vous quitte jamais ?Ma bague en or Balenciaga, créée par Nicolas Ghesquiere.

Depuis combien de temps ne pensez-vous qu’à » la mode, la mode, la mode » ?Depuis toute petite mais je me suis longtemps complètement moquée des marques.

Des projets à venir sur Paris Première ? ?Sûrement. (rires)

Propos recueillis par Céline Martin