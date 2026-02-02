Norah Jones Not Too late

Not Too LateSortie : 29 janvier 2007 chez Blue Note.Cet album est disponible en cd ou en cd + dvdWeb : www.norahjones.com

Il y a tout d’abord deux pastilles à la menthe forte. » Wish I could « , où l’un ex-amant de Norah est envoyé à la guerre et » My Dear Country « , où elle suggère qu’un jour d’élection peut être plus effrayant que Halloween (ndlr : en référence au 2 novembre 2004, où G. Bush a été réélu face à J. Kerry).Mais aussi des oeufs surprise en chocolat ( » The Sun Doesn’t Like You « , « Until The End » et » Rosie’s Lullaby « ). C’est bon, ça enveloppe et on se demande qu’elle peut être la surprise. Déçue ou contente, c’est selon.Arrive un chewing gum ( » Not My Friend « ), agréable au début, mais dont le goût a fini par disparaître. Pas grave ! Il y a encore plein de douceurs à déguster.Tendres et moelleux à souhait, ces chamalows ( » Wake Me Up » et » Be My Somebody « ), sont fait pour être mangés au coin du feu avec son amoureux. Soupir.

Au milieu de toutes ces merveilles, il y a un bonbon assidulé : » Sinkin’ Soon « . L’un de mes préférés parce qu’il fait dancer les papilles ! Tiens, un caramel ( » Broken » ) plein de caractère, qui dure, qui dure. Pas mal aussi celui-là !Exquise, cette barbapapa, » Little Room « , dont les effluves rappellent les bons moments du passé, où Norah, habitait encore un minuscule appartement d’East Village.Le meilleur pour la fin, deux rouleaux de réglisse (à l’image de la robe de Norah sur la pochette): » Thinking About You » et » Not Too Late « . Tellement délicieux que l’on aimerait qu’ils ne se terminent jamais.

Humm, c’était drôlement bon ! Merci Norah !