Commandez votre menu de Saint-Valentin

Les Dîners de Bérénice

Offre exclusive pour les lectrices de elleadore.com !

Pour toute commande passée avant le 19 février, les Dîners de Bérénice vous offre des plumes rouges et blanches pour votre déco de table. Il vous suffit juster de mentionner « elleadore« , dans le champs parrainage, lors de votre inscription.

Le concept

Balayés le manque de temps, le stress et la peur de ne pas réussir ses recettes. Cuisiner un repas raffiné, chez soi, est désormais à la portée de tous. Il ne manque plus, à cette solution clés en main, que les mots doux : « ce soir, mon amour, c’est moi qui cuisine… »Le site Internet www.lesdinersdeberenice.fr vous permet de préparer vous-même un repas gourmet en quelques clics. Il vous suffit de choisir votre menu : entrée, plat et dessert parmi les recettes originales et savoureuses qui sont proposées et décrites en ligne. Les recettes très détaillées (astuces et tours de mains, présentation à l’assiette, accord mets vins, histoire de l’ingrédient principal) vous sont envoyées par email dès la commande finalisée. Le jour souhaité, les ingrédients, pesés, portionnés et étiquetés, sont livrés à domicile, accompagnés du vin, des ustensiles, de la vaisselle et de la décoration de table choisie.

Pour la Saint-Valentin

La Saint Valentin est souvent l’occasion de se retrouver à deux pour un dîner aux chandelles. Vous travaillez, vous n’avez pas de temps pour tout organiser ? Surprenez l’élu de votre coeur en lui cuisinant tendrement un menu gastronomique grâce au site www.lesdinersdeberenice.fr … et à vous d’inventer la suite !Pour la Saint Valentin, Bérénice vous a concocté un menu aux saveurs délicates, originales… voire aphrodisiaques. Un coup d’?il au menu vous confirmera que la passion sera bien au rendez-vous :- Voluptueux mille feuilles de crabe, céleri et pomme granny — Agneau en lune de miel au safran et sa purée maison — Crème brûlée au gingembre et son coeur croquant surprise – Et pour ce jour bien particulier, vous avez la possibilité de commander, en plus de vos ingrédients, un magnifique bouquet de roses rouges.