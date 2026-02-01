« Mon ovale s’affaissait à vue d’œil » : ce geste de 5 minutes anti double menton que j’aurais aimé connaître plus tôt

Un matin, le bas du visage paraît plus lourd, le menton moins net, et l’inquiétude s’installe. Et si un massage anti double menton ciblé pouvait tout relancer ?

Un matin, le miroir renvoie un bas du visage plus lourd, un menton flou, et ce doute qui s’installe : est-ce que mon ovale est déjà en train de s’affaisser ? On pense aussitôt âge, kilos, fatalité. Pourtant, bien souvent, la mécanique interne du cou raconte une tout autre histoire.

Quand le cou se relâche et que les tissus retiennent l’eau, l’ovale du visage perd en netteté, un vrai « effet bajoues » qui peut étonner même sans gros changement de poids. Ce mix de relâchement musculaire et de rétention lymphatique peut pourtant se travailler, avec un simple massage anti double menton de cinq minutes.

Pourquoi le bas du visage s’affaisse et que le double menton apparaît

Le grand architecte du bas du visage est le platysma, ce large muscle plat qui part des clavicules et remonte jusqu’à la mâchoire. Quand il reste tonique, il joue le rôle de nappe de soutien. Quand il se relâche ou se contracte vers le bas, sous l’effet de la gravité et des écrans consultés tête penchée, il entraîne peau et tissus, avec double menton et bajoues à la clé.

Les kilos en trop jouent bien sûr un rôle, tout comme l’amaigrissement brutal, l’âge ou la génétique qui rendent les tissus plus flasques. Autre acteur discret : le système lymphatique. La lymphe n’a pas de pompe comme le cœur, elle stagne volontiers sous la mâchoire et crée un œdème qui alourdit l’ovale, surtout au réveil.

Le geste de 5 minutes anti double menton, mode d’emploi

Avant de sculpter, il faut préparer la peau. Sur un cou propre et sec, appliquez quelques gouttes d’un mélange maison : 20 ml d’huile de jojoba, 20 ml d’huile d’amande douce et 2 gouttes de vitamine E, idéal pour la glisse et l’effet antioxydant. Cette base huileuse évite de tirer sur les tissus et rend le geste plus confortable.

Une fois l’huile posée, installez-vous dos droit, épaules basses, puis enchaînez toujours dans le même ordre pour tenir en cinq minutes environ :

Des lissages profonds avec le plat des mains, du centre du menton jusqu’aux oreilles, pour drainer les fluides.

Des pincements toniques entre le pouce et l’index le long de l’os de la mâchoire, du menton vers les lobes.

Des pressions glissées sous le menton avec les phalanges des doigts pliés, qui « accrochent » l’os et sculptent l’ovale.

Régularité, outils et hygiène de vie pour affiner l’ovale

Plus que la force du geste, c’est la régularité qui transforme vraiment le bas du visage. Cinq minutes chaque matin décongestionnent le visage gonflé par la nuit, et le soir le même rituel aide à relâcher la mâchoire crispée par le stress. Pour amplifier l’effet, certains remplacent les mains par un Gua Sha ou un rouleau de jade, dont la fraîcheur resserre les pores et tonifie la peau.

Ce travail externe gagne en efficacité si l’on agit de l’intérieur : limiter sel et sucres raffinés, privilégier légumes verts, fruits rouges, poissons gras, et boire 1,5 litre d’eau par jour allège la rétention. Un sommeil réparateur diminue le cortisol qui abîme collagène et élastine, tandis qu’une posture droite, nuque étirée et menton légèrement rentré, évite de recreuser le double menton au fil des journées.