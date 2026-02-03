Les coiffeurs sont formels : cette coupe aux clavicules va à toutes les femmes, mais peu savent la demander

Des clientes de 20 à 70 ans sortent du salon avec la même coupe aux clavicules. Pourquoi le carré long flou séduit-il tous les visages en 2026 ?

Dans les salons, la scène se répète : devant le miroir, des clientes de 20 comme de 70 ans hésitent entre tout couper et garder leurs longueurs. Elles veulent une coiffure qui rajeunit sans transformer, facile à vivre, qui ne trahit pas la nature de leurs cheveux ni la forme de leur visage.

Depuis le début de l’année 2026, les coiffeurs français pointent tous la même solution, coiffure star du moment : le carré long flou, aussi appelé lob ou clavicut. Une coupe mi-longue qui s’arrête au niveau des clavicules, entre carré classique et cheveux longs. Reste à savoir si elle vous correspond vraiment.

Carré long flou : la coupe aux clavicules qui rééquilibre le visage

Concrètement, le carré long flou se coupe à hauteur de clavicule, parfois un centimètre au dessus, parfois juste en dessous. Les pointes sont légèrement effilées, les longueurs texturisées pour créer un mouvement souple. On peut le porter lisse, ondulé, en mode coiffé-décoiffé, et il reste assez long pour s’attacher.

Cette longueur intermédiaire agit comme un filtre doux sur la morphologie. Sur un visage rond, les mèches qui glissent le long des joues affinent l’ovale. Sur un visage carré, le flou et quelques ondulations estompent la mâchoire. Pour les visages ovales ou en cœur, un dégradé autour du visage rééquilibre tout.

Une coiffure qui flatte tous les âges et tous les types de cheveux

Côté âge, le carré long flou joue les caméléons. À 20 ou 30 ans, il se marie bien avec une frange rideau et quelques reflets légers pour un air cool. Autour de 40 ans, il dynamise un look professionnel sans paraître strict. Après 50 ans, la longueur aux clavicules crée un vrai mini effet lift en dégageant le cou.

Question texture, cette coupe fonctionne sur presque tout. Les cheveux fins gagnent en densité, car la masse est concentrée autour du visage et un dégradé très discret évite l’effet queues de rat. Sur cheveux épais ou bouclés, un désépaississement interne apporte de la légèreté, limite l’effet casque et laisse les boucles vivre.

Bien demander son carré long flou et le coiffer sans prise de tête

Au salon, mieux vaut donner des repères clairs. Demandez un carré long flou, longueur aux clavicules, avec un dégradé léger uniquement autour du visage, pas de gros étages dans la nuque. Précisez que vous voulez un rendu souple, facile à sécher à l’air libre, et que vous tenez à pouvoir faire une queue de cheval basse.

À la maison, l’entretien reste simple : shampooing doux, séchage naturel ou au diffuseur, puis un peu de spray salé ou de poudre texturisante aux racines pour recréer le volume. Une fois la forme installée, quelques passages chez le coiffeur toutes les six à huit semaines suffisent. De quoi se sentir coiffée mais libre, chaque jour.